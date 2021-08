Vaccino: in Piemonte oltre 18 mila somministrazioni, in arrivo 234 mila dosi di Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 18.083 i vaccinati odierni in Piemonte. Di questi 5.757 sono alla seconda dose. Con i numeri di oggi, mercoledì 18 agosto, la Regione ha utilizzato il 96,1 per cento delle dosi disponibili. Per questo, a breve ne arriveranno altre 234 mila da Pfizer. Sul fronte della fascia d'età, ancora una volta i più vaccinati sono i 16-29enni con 5.565 dosi inoculate. Seguono i trentenni (2.771) e i quarantenni (2.347). In crescita costante i 12-15enni oggi a quota 2.270 somministrazioni. (Rpi)