Viterbo: procuratore a Nova, al momento unico fascicolo aperto su rave riguarda giovane morto

- “Siamo in attesa dell’esito dell’autopsia ma al momento abbiamo un fascicolo aperto contro ignoti ipotizzando il reato di morte come conseguenza di altro delitto”. Lo dice ad "Agenzia Nova" il procuratore capo di Viterbo, Paolo Auriemma, in merito all’indagine che la procura di Viterbo sta conducendo sulla morte del giovane di Milano il cui corpo è stato recuperato il 16 agosto dalle acque del lago di Mezzano, a Valentano, dove si sta svolgendo dal 13 agosto scorso un rave party non autorizzato. In merito alle indiscrezioni su possibili altri reati non trova conferma quella relativa a una seconda vittima. “Abbiamo chiesto anche ad altre procure ma non abbiamo trovato riscontri”, afferma il procuratore. Il territorio in cui si svolge il rave è al confine con la Toscana e con i Comuni della Maremma dove operano altri uffici giudiziari. Restano da verificare anche le voci di violenze sessuali su donne, due addirittura, che sarebbero avvenute nel perimetro del ritrovo Techno. Ci sarebbe il racconto di una giovane che, durante il rave, avrebbe subito una violenza sessuale ma non ha presentato denuncia quindi i contorni della vicenda sono da accertare. Anche sulle eventuali contestazioni legate all’aspetto organizzativo dell’evento “non abbiamo denunce da parte del proprietario che, però, sappiamo intenzionato a volerla sporgere per danneggiamento”. Ma al momento “ci sono irregolarità legate alla violazione delle norme anti Covid, quindi di tipo amministrativo, e un problema di gestione dell’ordine pubblico che le forze dell’ordine stanno gestendo in maniera egregia considerando l’alto numero di partecipanti al rave”, sottolinea Auriemma. (segue) (Rer)