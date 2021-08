Viterbo: procuratore a Nova, al momento unico fascicolo aperto su rave riguarda giovane morto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto sulle rive del lago di Mezzano si continua a ballare e a trattare per convincere quanti più gruppi possibile a interrompere la festa abusiva che è in corso dal 14 agosto. Si confida sul fatto che domani, buona parte delle circa 6 mila persone possano lasciare l’area ma la trattativa è lunga e resa complessa dall’eterogeneità e dal numero dei gruppi che, insieme, costituiscono il rave. Sembra che l’area sia divisa in una sorta di quartieri che accomunano i partecipanti per nazioni di provenienza. Sembra ormai chiaro che il motore dell’organizzazione sia in Francia e, oltralpe, sarebbe nata l’idea di realizzare il rave nel centro Italia, in un anonimo e isolato campo di grano di proprietà privata nel viterbese, al confine con il grossetano. Viene da chiedersi come sia maturata questa idea e come la sua realizzazione sia coincisa con il periodo più caldo dell’anno, in cui anche le istituzioni sono “rallentate” per via del periodo di ferie. Se l’elemento sorpresa ha giocato a favore degli organizzatori, la risposta delle forze dell’ordine, seguita da vicino dalla prefettura, non si è fatta attendere. Poche ore dopo che le casse acustiche hanno iniziato a “pompare” musica techno, la zona era già cinturata da battaglioni da carabinieri, polizia e finanza. Anche oggi è continuato il lento deflusso dall’area di chi, stanco o convinto di aver superato il limite, abbandona la festa. (Rer)