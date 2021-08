Roma 2021: da stasera i candidati a sindaco presentano loro proposte a San Felice Circeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali candidati a sindaco di Roma, a partire da stasera, saranno ospiti della rassegna "Mediterranea, la civiltà blu" a San Felice Circeo. Si inizia oggi, mercoledì 18 agosto alle 20, con Carlo Calenda di Azione, si prosegue il 23 agosto con Roberto Gualtieri per il centrosinistra e il 25 agosto con Enrico Michetti per il centrodestra. In attesa di data la sindaca uscente del M5s, Virginia Raggi. La rassegna, promossa dall'Associazione Amor per Circeo, propone una sfida a distanza sul palco della splendida cornice di Vigna La Corte a San Felice Circeo tr ai candidati in vista del voto del prossimo 3 e 4 ottobre. Tutte le serate saranno moderate dal giornalista Andrea Pancani. (Rer)