Ambiente: Federcaccia, non possono essere i Tar a decidere calendari venatori

- Accogliendo il ricorso presentato nei giorni scorsi dalle Associazioni ambientaliste Wwf, Enpa, Lipu, Lav, Lndc Animal Protection nei confronti della Regione Abruzzo, il Tar ha disposto la sospensione integrale del calendario venatorio regionale fino all’udienza fissata per il giorno 8 settembre. Una notizia che non è piaciuta alla Federcaccia, che per voce del suo presidente, Massimo Buconi, ha evidenziato: “Ancora una volta dobbiamo assistere a discussioni e tecnicismi tecnico legali cui affidare il regolare svolgimento dell’attività venatoria. Ricorsi e atti giudiziari sembrano essere i mezzi attraverso i quali discutere di programmazione faunistica. Siamo arrivati al punto che nemmeno il parere positivo dell’Ispra è sufficiente a salvaguardare i calendari venatori dai ricorsi, come dimostra il caso dell’Abruzzo, sospeso anche in quelle parti che per l’Istituto ambientale non erano in discussione”. (segue) (Com)