Roma 2021: lista Pc per Quintavalle, rilancio occupazione pubblica rompendo vincoli bilancio

- Rompere i vincoli di bilancio europei per riguadagnare un’autonomia gestionale locale e procedere all’internalizzazione di molte categorie di lavoratori che oggi prestano la propria opera nell’ambito dei servizi pubblici, attraverso forme di lavoro precario presso cooperative o imprese in appalto. È questo il punto di partenza della lista del Partito comunista che sostiene la candidatura a sindaca di Roma di Micaela Quintavalle. A spiegarlo, interpellata da “Agenzia Nova”, è la capolista Nicoletta Alari. “Il punto di partenza” della prossima consiliatura capitolina, “per noi dovrà essere il lavoro: l’occupazione è un tema che tocca tantissimi aspetti della gestione della città", ha detto Alari. La riqualificazione dei servizi offerti dall’amministrazione pubblica ai cittadini, dai rifiuti ai trasporti, dalla cura del verde alle politiche sociali e di assistenza socio-sanitaria, secondo il Pc, infatti, è possibile soltanto con un grande piano di assunzioni pubbliche. “Per agire sull'occupazione bisognerà procedere all'internalizzazione dei lavoratori, grazie anche all’apertura di concorsi pubblici, con assunzione diretta dei vincitori, e programmare piani per favorire l’occupazione giovanile”, ha aggiunto Alari. In questo modo, grazie a una nuova e imponente forza lavoro, secondo Alari, si potrà procedere alla “manutenzione regolare delle aree verdi e dei parchi giochi per bambini, all'apertura di palestre e biblioteche popolari, all'incremento dei mezzi del trasporto pubblico nelle aree periferiche e destinati alle scuole, l’assunzione di medici per avere un presidio sanitario nelle scuole e per implementare la medicina di prossimità, la creazione di consultori pubblici con l'esclusione di personale religioso oppure obiettore di coscienza, l’apertura di sportelli anti-violenza per le donne in ogni pronto soccorso”. Accanto a questo si dovrà pensare a “un uso degli immobili pubblici sfitti e abbandonati per realizzare case rifugio per le donne” nonché alla “internazionalizzazione delle lavoratrici dei centri anti-violenza, che oggi funzionano solo attraverso associazioni, cooperative, contratti di appalto e gare al ribasso, come tutto ciò che concerne la gestione pubblica", ha sottolineato Alari. Sul tema dell’abitare, infine, il Pc propone “un censimento delle grandi proprietà immobiliari" e, "almeno fino alla fine dell'emergenza pandemica, una sospensione degli sfratti e poi, magari, una rinegoziazione. Bisogna esercitare un controllo del canone dell'affitto concordato, che dovrebbe essere più basso ma che spesso rimane tale e quale al prezzo di mercato", ha concluso Alari.(Rer)