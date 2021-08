© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I risultati dell’indagine dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale (Acos) sono impietosi per quel che riguarda il trasporto pubblico. A Roma vogliamo una mobilità semplice, sicura e sostenibile, per tutti". Lo scrive in un tweet il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri. (Rer)