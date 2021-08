Centrodestra: Salvini, no partito unico ma federazione, venerdì vedo Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Venerdì vedrò Berlusconi: non c'è un partito unico all'orizzonte ma una semplificazione, una federazione del centrodestra". Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite della Versiliana, a Marina di Pietrasanta (Lucca), in provincia di Lucca. "Ognuno mantiene la propria identità ma ho proposto di fare un gruppo unico in Europa, e lo stesso ho proposto per il parlamento italiano, almeno per il centrodestra che è in maggioranza".(Rin)