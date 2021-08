Cina: conferenza Onu sulla biodiversità rinviata al 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità (Cop15), in programma il prossimo ottobre in Cina è stato rinviato al 2022, a causa della pandemia di Covid-19. Lo ha annunciato l'Onu in una nota. Il vertice, inizialmente in programma nel maggio 2020, era stato rinviato una prima volta e si sarebbe dovuto svolgere dall'11 al 24 ottobre prossimi a Kunming, nella provincia dello Yunnan. Il vertice mira a riunire esperti e delegati provenienti da tutto il mondo per stimolare gli sforzi a tutti i livelli per costruire un futuro migliore in armonia con la natura.(Nys)