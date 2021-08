Afghanistan: governo Argentina conferma evacuazione di quattro connazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell'Argentina ha comunicato che sono stati evacuati oggi da Kabul anche i due argentini che non erano potuti partire martedì. In questo modo, riferisce Buenos Aires in una nota, "non rimangono nostri concittadini nella capitale afghana". L'evacuazione di Melisa Rolls e Rodolfo Yamila, dipendenti di una Ong, è stata resa possibile grazie all'intervento dell'ambasciata argentina in Pakistan, che è riuscita a organizzare il trasferimento dei due in un volo diretto in Uzbekistan, con destinazione finale in Germania. Nella giornata di ieri Gilberto Velazquez Franco, funzionario della Nazioni Unite, e Andres Arevalo, pilota di aereo impiegato presso una Ong internazionale sono riusciti a raggiungere rispettivamente il Kazakistan, con un volo organizzato dall'Onu, e l'Uzbekistan, con un charter umanitario. (segue) (Abu)