Svizzera: governo non accoglierà grandi gruppi di rifugiati dall'Afghanistan

- La Svizzera non accetterà grandi gruppi di rifugiati in arrivo direttamente dall'Afghanistan. Lo ha reso noto oggi il governo elvetico, mentre un'unità dell'esercito svizzero è arrivata a Kabul per valutare la situazione. Berna ha promesso di evacuare i lavoratori locali dell'ufficio di sviluppo e le loro famiglie, 230 persone che i ribelli talebani potrebbero vedere come "collaboratori occidentali". Altre domande di asilo in Svizzera saranno esaminate caso per caso, con visti umanitari presi in considerazione solo per le persone che affrontano una "minaccia immediata, concreta, grave e direttamente pericolosa per la vita", ha affermato il governo. La ministra della Giustizia Karin Keller-Sutter ha affermato di aver compreso gli appelli per accogliere più afgani, ma ora non è possibile. "Ci sono diverse organizzazioni delle Nazioni Unite che cercano di capire in una situazione poco chiara se e quante persone hanno bisogno di protezione a lungo termine e se queste persone devono essere reinsediate", ha detto in una conferenza stampa a Berna. "Inoltre, al momento un'operazione del genere non è affatto possibile perché la situazione in Afghanistan è molto instabile", ha aggiunto Keller-Sutter.(Geb)