Afghanistan: commissaria Ue Johansson, la priorità è l’evacuazione di cittadini Ue e afgani

- L’evacuazione dall’Afghanistan del personale e dei cittadini dell’Unione europea, così come dei collaboratori locali, è una priorità immediata. Lo ha detto la commissaria agli Affari interni dell’Ue, Ylva Johansson, durante la riunione straordinaria dei ministri dell’Interno dell’Ue dedicata alla questione afgana. “Il lavoro è in corso e in circostanze difficili”, ha detto, ringraziando i Paesi membri per l’impegno nel garantire visti ai collaboratori afgani e alle loro famiglie, così come posti a bordo degli aerei che compiono le evacuazioni. “L’instabilità in Afghanistan probabilmente condurrà a un aumento della pressione migratoria. Dobbiamo pertanto prepararci a ogni scenario”, ha continuato la commissaria. In linea con quanto previsto dal nuovo patto su migrazioni e asilo, i Paesi membri e le agenzie dell’Ue continueranno a incontrarsi regolarmente per monitorare gli sviluppi della situazione afgana. “Non dovremmo aspettare che la gente arrivi alla frontiera esterna dell’Ue. Non è una soluzione. Dovremmo prevenire che le persone dal muovere in direzione dell’Ue lungo vie insicure, illegali, incontrollate e gestite da trafficanti”, ha detto Johansson. Allo stesso tempo, aggiunge, non si possono lasciare sole le persone che sono in pericolo in Afghanistan, ovvero “giornalisti, membri delle Ong, difensori dei diritti umani” ma anche “le donne”. (segue) (Beb)