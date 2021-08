Afghanistan: commissaria Ue Johansson, la priorità è l’evacuazione di cittadini Ue e afgani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Circa 550 mila afgani sono attualmente profughi all’interno del Paese dall’inizio dell’anno, in aggiunta ai 2,9 milioni a fine 2020. Da inizio anno, circa 120 mila afgani sono fuggiti dalle aree rurali e dalle città provinciali verso la provincia di Kabul, inclusi 20 mila dall’inizio di luglio. L’80 per cento è costituito da donne e bambini”, ha dichiarato la commissaria. Poiché un numero significativo di afgani è già fuggito nei Paesi limitrofi, “dovremmo lavorare da vicino con i Paesi nella regione ed essere pronti a fornire aiuti umanitari necessari e assistenza allo sviluppo”, ha continuato. Stanti così le cose, “la situazione in Afghanistan è chiaramente insicura e non lo sarà per un certo periodo. Pertanto non possiamo costringere le persone a tornare in Afghanistan”. Serve un approccio bilanciato che includa “affrontare i rischi dell’immigrazione illegale, lottare contro il traffico di esseri umani, gestire efficacemente le frontiere” ma anche “offrire accessi legali, sicuri e organizzati verso l’Ue”. La rapida evoluzione della situazione nel Paese asiatico “pone una sfida globale” ed è necessario “agire insieme e con tutti i partner a livello globale, in modo equo e risoluto, garantendo il rispetto dei diritti umani, la tutela dei nostri valori e lo spirito di solidarietà”, ha affermato Johansson. (Beb)