Roma 2021: De Vito (FI), grazie a dipendenti capitolini, auspico cambio passo su partecipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito di Forza Italia, in occasione dello scioglimento del consiglio comunale in vista del voto del 3 e 4 ottobre per le elezioni ammnistrative di Roma 2021, ha rivolto un ringraziamento con un video su Facebook ai dipendenti capitolini e a quelli delle società partecipate di Roma Capitale, Acea, Ama, Atac, Zètema, Farmacap, Risorse per Roma, Roma metropolitane. "Oggi si sono chiusi i lavori della Assemblea capitolina. Il 3 ottobre si vota e capiremo se si tratta di un addio o un arrivederci - ha detto De Vito -. Intanto ci tenevo a rivolgere un ringraziamento con il cuore a tutti i dipendenti di Roma Capitale che con il loro lavoro, spesso dietro alle quinte, hanno consentito all'Assemblea capitolina di lavorare. Un ringraziamento al segretario generale, ai dipartimento e ai capo dipartimento. Un ringraziamento particolare ai guardiaportone, ai tecnici e al personale che fa le pulizie soprattutto in questa fase di emergenza Covid. Grazie ai dipendenti tutti del Comune di Roma, partendo dalle maestre fino ad arrivare alla polizia locale e ai dipendenti delle partecipate, tutti gli autisti e i macchinisti, e i dipendenti di Ama e Atac. È stata una consiliatura difficile, lo so, l'auspicio è che ci possa essere un cambio di passo nel settore dei rifiuti che non c'è stato finora. Non dimentico i dipendenti delle altre partecipate: Multiservizi e Farmacap, mi auguro che anche per voi si arrivi a definire un percorso che vi dia garanzie, così i dipendenti di Risorse per Roma, Zetema e tutte le altre partecipate". (Rer)