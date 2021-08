Difesa: Bosnia, export di armi verso l'Afghanistan pari a 1,6 milioni di euro nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bosnia Erzegovina ha esportato in Afghanistan armi e munizioni per un valore di 3.159.498 marchi convertibili (1,6 milioni di euro) nei primi 7 mesi del 2021. Sono i dati a disposizione della Camera per il commercio estero della Bosnia Erzegovina e rilanciati dal sito "Klix". Le esportazioni totali dalla Bosnia Erzegovina all'Afghanistan hanno visto nello stesso periodo un valore di 3.667.143 marchi convertibili (1,8 milioni di euro). Da anni le armi e munizioni ricoprono la voce più importante delle esportazioni della Bosnia Erzegovina verso l'Afghanistan. Nel 2019 il valore raggiunto dall'export di armi in Afghanistan è stato di quasi 12,2 milioni di marchi convertibili (6,2 milioni di euro), mentre nel 2018 il valore è stato di quasi 23 milioni di marchi convertibili (11,7 milioni di euro) e nel 2017 di quasi 30 milioni di marchi convertibili (circa 15 milioni di euro). (Seb)