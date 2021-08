Georgia: secondo il Movimento nazionale unito, Sogno georgiano non arriverà al 40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Sogno georgiano "non arriverà neanche al 40 per cento" alle elezioni amministrative che si terranno il 2 ottobre. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento nazionale unito, Nikanor Melia. "Ora più che mai sono convinto che il governo otterrà meno del 40 per cento alle elezioni", ha detto Melia durante un incontro con i cittadini di Mtskheta, città nei pressi della capitale Tbilisi. Il candidato a sindaco della città di Mtskheta del Movimento nazionale unito, Zaal Udumashbili, "farà del suo meglio per poter celebrare la vittoria del partito il 2 ottobre. Ricordo ancora il 2018: ero molto coinvolto nella campagna elettorale di Mtskheta. Nessuno all'epoca credeva che avremmo vinto le elezioni. Ma le abbiamo vinte, e questo si ripeterà ad ottobre. Sogno georgiano non arriverà neanche al 40 per cento. Sono in contatto con più persone e percepisco il loro sostegno", ha aggiunto Melia. (Rum)