Violenza donne: Raggi, Cav intitolati a simboli di lotta, icone autodeterminazione e libertà femminile

- "Alessia e Martina Capasso, Franca Rame, Paola Lattes, Angelina Merlin, Irma Bandiera, Sara Di Petrantonio, Massimo Di Gregorio, Palmina Martinelli, Teresa Buonocore e Alda Merini. Sono i nomi, scelti grazie a un percorso partecipativo, con cui sono stati intitolati i Centri antiviolenza di Roma Capitale". Lo scrive, in un post su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Si tratta di donne che sono diventate simbolo della lotta contro la violenza - aggiunge - icone di autodeterminazione e libertà femminile, oppure persone che si sono distinte nelle battaglie in difesa e promozione dei diritti delle donne. Abbiamo chiesto ai Municipi, agli istituti scolastici che hanno seguito il progetto 'a scuola di parità' e alle associazioni del terzo settore che si occupano di sostegno alle donne, di proporre un nome per il Cav della propria zona. Dove sono arrivate più proposte, abbiamo coinvolto i cittadini in un sondaggio sul portale di Roma Capitale. Le storie di queste persone, le loro testimonianze, il loro impegno nel combattere il fenomeno e nel difendere i diritti delle donne siano da esempio per spingere tutti noi con ogni mezzo a sostenere il coraggio di tutte quelle donne che vogliono uscire dalla spirale della violenza. Ringrazio l'assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma Capitale Veronica Mammì, Lorenza Fruci assessora alla Crescita culturale di Roma Capitale, il Dipartimento Pari Opportunità e tutti coloro che hanno contribuito". (Rer)