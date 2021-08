Afghanistan: fonti stampa, Ghani ricoverato in ospedale ad Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente dell’Afghanistan, Ashraf Ghani, si troverebbe in un ospedale della capitale degli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi, e le sue condizioni di salute starebbero registrando un peggioramento. Lo riferiscono fonti citate dall’agenzia di stampa iraniana “Yjc”. Ghani sarebbe stato ricoverato poche ore fa per ricevere cure, ma non sono noti ulteriori dettagli. Oggi pomeriggio il ministero degli Esteri emiratino ha confermato che il presidente afgano Ghani e la sua famiglia si trovano negli Emirati Arabi Uniti per ragioni "umanitarie". (Res)