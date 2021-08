Milano: Bolognini (Lega), con nuovi lavori in corso Buenos Aires le merci dovranno arrivare in elicottero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con i nuovi lavori iniziati ieri in corso Buenos Aires e con la posa di un nuovo cordolo lungo la pista ciclabile diventerà di fatto impossibile, in una delle arterie commerciali più grandi d'Europa, effettuare il carico/scarico con i camioncini e consegnare le merci ai negozi. A questo punto mi chiedo: ma a Palazzo Marino pensano di far arrivare le merci in elicottero?". Lo dichiara Stefano Bolognini, commissario provinciale di Milano della Lega Salvini Premier. (Com)