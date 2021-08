Afghanistan: premier Romania, missione per riportare connazionali a casa è in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evacuazione dei cittadini romeni da Kabul è in corso e sarà effettuata con un aereo militare. Lo ha detto il primo ministro romeno, Florin Citu, aggiungendo che l'aereo ammetterà a bordo anche cittadini afgani. “La situazione è in divenire. Avremo aggiornamenti non appena i cittadini romeni saranno tornati a casa. Dal primo momento abbiamo sfruttato tutte le opportunità che avevamo”, ha detto il premier. Ieri il ministro degli Esteri di Bucarest, Bogdan Aurescu, aveva dichiarato che in Afghanistan si trovano ancora 27 connazionali. Alcuni si trovano all’aeroporto Hamid Karzai di Kabul, mentre altri sono altrove. Tra di loro ci sono alcuni cittadini romeni in una base militare nei pressi dell’aeroporto internazionale. Aurescu ha parlato anche della possibilità di accogliere in Romania, dopo una verifica caso per caso, rifugiati afgani che hanno collaborato con le truppe romene che hanno operato nel Paese asiatico. (Rob)