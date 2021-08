Afghanistan: fonti locali rivelano a “Nova” dettagli su presenza italiana in aeroporto Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul è ancora presente una parte del personale dell’ambasciata d'Italia in Afghanistan, in particolare il console Tommaso Claudi, secondo segretario, il quale mantiene il collegamento con la Farnesina e partecipa all'organizzazione dei voli italiani, oltre al personale consolare e a diversi militari. È quanto riferito da fonti locali ad “Agenzia Nova”. È italiano anche l’Alto rappresentante civile della Nato, l’ambasciatore Stefano Pontecorvo, che da giorni ha preso in carico l’intera gestione dello scalo aereo di Kabul. Come fanno notare le fonti locali, l’aeroporto passerà sotto il diretto controllo dei militari statunitensi solo nella fase finale dell’evacuazione del personale militare e civile. Al momento lo scalo aereo della capitale è gestito dalla Nato che proprio attraverso l’ambasciatore Pontecorvo ne garantisce la funzionalità, la gestione del traffico aereo, le forniture elettriche ed alimentari e tutta la logistica. L’aeroporto Hamid Karzai è l’unico scalo aereo ancora attivo nel Paese e da cui possono essere condotte le complesse operazioni di evacuazione. Oltre agli occidentali, l'amministrazione dell'Alleanza atlantica sta lavorando per consentire l’uscita dal Paese ai collaboratori afgani, e alle loro famiglie, che negli ultimi anni hanno lavorato per i Paesi Nato. Si tratta di diverse migliaia di persone che, in buona parte, sono attualmente accampate nell'aeroporto. (Res)