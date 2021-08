Migranti: Libia, Guardia costiera recupera 172 irregolari nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del capo di stato maggiore delle forze navali libiche, generale Masoud Abdel Samad, ha annunciato oggi il recupero in due operazioni separate di 172 migranti di nazionalità africana, diretti verso le coste dell'Europa a bordo di gommoni. In un post sul suo profilo Facebook, Abdel Samad ha dichiarato che non appena hanno ricevuto una chiamata di soccorso, le imbarcazioni "Ras Jedir" e "Ubari" si sono recate sul posto, dopo essere state dotate delle attrezzature necessarie per l'operazione di recupero. Non appena terminato il salvataggio, i migranti sono stati sbarcati al punto di approdo della base navale di Tripoli, e sono stati tutti trasferiti all'Agenzia per il contrasto all'emigrazione irregolare. La costa libica sta assistendo, in questo periodo, a frequenti operazioni di emigrazione clandestina verso i Paesi europei, a causa del clima mite della stagione estiva. Abdel Samad ha affermato, in precedenza, che la Guardia costiera libica sta effettuando con successo molte operazioni di recupero, nonostante l'afflusso "molto vasto" di imbarcazioni irregolari. Il primo ministro del governo di unità nazionale, Abdulhamid Dabaiba, ha invitato a più riprese i Paesi dell'Unione europea a collaborare con il governo nella lotta al fenomeno dell'immigrazione clandestina, indicando che questa crisi riguarda entrambe le parti, non solo la Libia. (Lit)