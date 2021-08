Messico: covid, autorizzato uso in emergenza del vaccino Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Messico hanno autorizzato l'uso in emergenza del vaccino elaborato da Moderna contro il nuovo coronavirus. Il prodotto, fa sapere la Commissione federale per la protezione contro i rischi sanitari (Cofepris), soddisfa i requisiti di "qualità, sicurezza ed efficacia necessari per essere somministrato". Il vaccino Moderna, che va somministrato in due dosi a distanza di almeno 28 giorni l'uno dall'altra, è stato già autorizzata dall'Organizzazione mondiale della Salute (Oms) e da altre 65 agenzie sanitarie nel mondo. A inizio agosto il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, aveva annunciato che gli Stati Uniti avrebbero inviato 8 milioni di dosi di vaccino, 3,5 dei quali proprio della Moderna. (segue) (Mec)