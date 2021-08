Messico: covid, autorizzato uso in emergenza del vaccino Moderna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi la Cofepris ha dato il via libera all'uso in emergenza di otto vaccini contro la Covid-19. Si tratta dei presidi elaborati dalle cinesi CanSino e Sinovac, dalle statunitensi Pfizer/BioNTech, da AstraZeneca e Oxford, del russo Sputnik V e - ad aprile - dell'indiano Covaxin. L'ultimo vaccino autorizzato prima di Moderna, era stato quello monodose sviluppato dalla Janssen, filiale della statunitense Johnson & Johnson. Il Messico è quarto al mondo in termini assoluti di contagi dopo Stati Uniti, Brasile e India. Il governo ha dall'inizio della crisi deciso di evitare il più possibile il ricorso a misure di limitazione della circolazione, in omaggio al rispetto delle libertà fondamentali dell'individuo, preferendo concentrarsi sulla chiusura delle attività lavorative e sociali di massa. Il Messico, peraltro, non ha mai chiuso le frontiere, convinto che il virus non si ferma ai posti di dogana. (segue) (Mec)