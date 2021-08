Messico: covid, autorizzato uso in emergenza del vaccino Moderna (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro della Salute, Hugo Lopez-Gatell, ha peraltro rivelato segni - come il calo progressivo dei contagi nelle regioni più a rischio - che dimostrerebbero l'inizio della parabola discendente della cosiddetta terza ondata. Critica rimane però la pressione sugli ospedali, con un tasso di occupazione dei posti letto pari al 55 per cento, il 47 per cento se si considerano le postazioni con ventilazione assistita. A tutto il 16 agosto, inoltre, il ministero della Salute ha riferito di aver somministrato un totale di 78.098.989 dosi di vaccino, utili a coprire il 61 per cento della popolazione maggiore di età con almeno una dose. Dei 54 milioni 872.594 messicani che hanno intrapreso il percorso vaccinale, lo hanno completato in 29.629.517. (Mec)