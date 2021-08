Cile: Assemblea costituente sanziona negazionismo su crimini dittatura Pinochet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea costituente del Cile ha stabilito che verranno sanzionate le dichiarazioni negazioniste sui crimini commessi dalla dittatura di Pinochet, sui crimini registrati durante le proteste sociali del 2019-2020, e sul "genocidio culturale" dei popoli indigeni. Lo ha stabilito la Commissione etica della stessa Costituente, riporta il portale "Cooperativa", attraverso una norma che verrà applicata a "qualsiasi azione od omissione che giustifichi, neghi, minimizzi, faccia apologia dei delitti di lesa umanità" compiuti in queste circostanze. La norma non chiarisce tuttavia in che consistono tali sanzioni. (segue) (Abu)