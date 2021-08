Lituania: polizia pubblica video di migranti che tentano di entrare dalla Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia della Lituania ha pubblicato un video che ritrae migranti che tentano di entrare nel Paese dalla Bielorussia. Il video, reso pubblico dalla guardia frontaliera della repubblica baltica, mostra anche agenti di frontiera bielorussi, in tenuta antisommossa, che osservano gli spostamenti dei migranti. A un certo punto il filmato mostra persino agenti bielorussi che apparentemente sconfinano in territorio lituano, oltrepassando un fosso che lo delimita. “Gli agenti hanno lasciato il territorio dopo alcuni minuti, dopo che le guardie di frontiera lituane hanno detto loro ripetutamente che avevano sconfinato”, ha dichiarato il portavoce della guardia frontaliera lituana. La Lituania accusa Minsk di usare in maniera deliberata e come un’arma i migranti, soprattutto dall’Iraq. La Bielorussia lo farebbe in rappresaglia per le sanzioni che l’Unione europea ha inflitto alla Bielorussia. Dall’inizio dell’anno sono oltre 4 mila i migranti che hanno attraversato il confine lituano illegalmente, secondo i numeri forniti dalle autorità di Vilnius. La maggior parte degli attraversamenti sono avvenuti nel mese di luglio. (Sts)