- "Ringrazio Alessandro Bianchi, Lapo Sermonti e tutti coloro che hanno aderito alla lista ecologista e smart a supporto della mia candidatura. Lavoreremo insieme per portare a Roma Expo 2030 e per rendere la Capitale sempre più innovativa e sostenibile". Lo scrive in un tweet la sindaca di Roma, Virginia Raggi. (Rer)