Afghanistan: Rauti (Fd'I), bene audizione Belloni al Copasir

- "Bene l'audizione del direttore del Dis Belloni. Come Fratelli d'Italia fin dall'inizio della crisi afgana abbiamo chiesto che il Parlamento fosse costantemente informato e presente sulla vicenda afghana e i suoi risvolti, e va dato atto al Copasir di star svolgendo un lavoro prezioso nell'ambito specifico delle sue competenze". Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, capogruppo in Commissione Difesa. Un'audizione "a cui seguirà già venerdì prossimo quella del ministro Di Maio sui temi precipui del Comitato inerenti la sicurezza nazionale e secondo le regole usuali della segretezza. Avevamo chiesto che anche le commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato svolgessero questa settimana le audizioni congiunte dei ministri Di Maio e Guerini, perché soltanto in quella sede si può svolgere un dibattito pubblico, necessario in una situazione di tale emergenza", conclude la parlamentare.(Com)