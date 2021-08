© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lituania: Sassoli visita confine con Bielorussia, Ue unita contro violazioni di Minsk - Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha reso omaggio al Memoriale di Medininkai in Lituania. Come riferito su Twitter allo stesso Sassoli, la visita è stata un’occasione per recarsi al confine lituano-bielorusso con i presidenti dei Parlamenti di Vilnius, Viktorija Cmulyte-Nielser, della Lettonia, Inara Murniece, e dell’Estonia, Juri Ratas. “Abbiamo mostrato che l'Ue è unita in risposta alla violazione del diritto internazionale da parte del regime bielorusso”, ha detto Sassoli. Il Memoriale di Medininkai è stato eretto nel villaggio di confine in seguito alla morte di sette cittadini lituani avvenuta il 31 luglio del 1991 durante gli scontri alla frontiera sorti in seguito alla proclamazione d’indipendenza. (segue) (Res)