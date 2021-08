© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grecia: premier Mitsotakis, pronti a prevenire arrivo di migranti dall'Afghanistan - Le autorità della Grecia sono pronte a prevenire l’arrivo di migranti dall’Afghanistan, a seguito dei recenti sviluppi nel Paese dell’Asia centrale. Lo ha affermato il premier ellenico Kyriakos Mitsotakis, come riferito dal suo ufficio e ripreso dal quotidiano “Kathimerini”. L’esecutivo di Atene “è sempre pronto, sia sui confini terrestri che marittimi, per prevenire ingressi illegali nel Paese”, si legge in una nota. In mattinata Mitsotakis ha presieduto una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale, centrato sulla situazione in Afghanistan e la prevenzione di una eventuale nuova crisi umanitaria. (segue) (Res)