- Malta: procura accusa imprenditore Fenech di essere mandante omicidio Caruana Galizia - L’imprenditore maltese Yorgen Fenech sarà processato con l’accusa di concorso in omicidio e associazione a delinquere per l'uccisione della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia. Fenech, formalmente accusato mercoledì dal procuratore generale di Malta, è stato arrestato per la prima volta per l'omicidio nel novembre 2019. Il magnate – considerato il mandante dell'assassinio – ha sempre respinto le accuse. L'International Press Institute, organizzazione non governativa che si batte per la difesa e la promozione della libertà di stampa nel mondo, ha comunicato che l'incriminazione di mercoledì è stata "un passo significativo nella lotta per prevenire l'impunità per l'omicidio di Caruana Galizia". Un uomo è già stato condannato a 15 anni di carcere dopo essersi dichiarato colpevole dell'omicidio di Caruana Galizia, mentre altri due presunti sicari sono stati accusati di aver piazzato la bomba e sono in attesa di processo. Un altro sospettato, il presunto "intermediario", ha accettato di rivelare i dettagli del complotto per uccidere la giornalista investigativa e ha ottenuto la grazia. (Res)