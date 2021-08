© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: superate mille vittime nelle violenze seguite al colpo di stato - Le violenze seguite al colpo di stato militare del primo febbraio hanno causato la morte di oltre mille persone in Myanmar. Lo riferisce l’Associazione per l’assistenza ai prigionieri politici (Aapp) birmana. Il numero delle vittime aggiornato a oggi è di 1.006. A ciò si aggiungono 5.730 persone arrestate, incriminate o condannate e altre 1.984 per le quali sono stati spiccati mandati di arresto. I condannati sono 255, di cui 26 a morte, in due casi minorenni. Il bollettino di oggi dell’Associazione precisa che sette vittime – cadute a Mingin e Shwebo, nella regione di Sagaing, e Pauk nella regione di Magway – sono state aggiunti al bilancio nella giornata odierna dopo le verifiche. (segue) (Res)