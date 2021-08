© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: Covid, aperte prenotazioni per fascia 20-35 anni per vaccino locale Medigen - A Taiwan sono state aperte oggi le prenotazioni per la vaccinazione contro il coronavirus della fascia di età 20-35 anni col vaccino sviluppato dall’azienda locale Medigen Vaccine Biologics. Lo ha annunciato il Centro di comando epidemico (Cecc) di Taipei. Gli interessati potranno prenotarsi fino al 20 agosto. Il ministro della Sanità, Chen Shih-chung, che guida anche il Cecc, ha precisato che a questo gruppo appartengono circa 298 mila persone vaccinabili. Precedentemente, il 16 agosto, le prenotazioni erano state aperte per la fascia di età 36-64 anni e per le persone fragili. Per queste categorie le somministrazioni saranno effettuate tra il 23 e il 29 agosto. A oggi risultano prenotate circa 419 mila persone. Secondo il Cecc ci sono 614.204 dosi di Medigen pronte per l’uso. (segue) (Res)