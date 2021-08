© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nepal: promulgata norma che facilita scissioni partiti, ala “socialista” si stacca da Uml - La presidente della Repubblica del Nepal, Bidya Devi Bhandari, ha promulgato oggi, su raccomandazione del primo ministro, Sher Bahadur Deuba, il decreto di riforma della legge che disciplina i partiti politici (Political Parties Act) approvato dal Consiglio dei ministri. La norma rende più facili le scissioni: un gruppo che controlla più del 20 per cento del comitato centrale o della compagine parlamentare di un partito può formarne un altro e registrarlo presso la Commissione elettorale. La soglia precedente era il 40 per cento di uno o dell’altra. Lo scorso aprile il precedente premier, Khadga Prasad Sharma Oli, aveva approvato un decreto simile, introducendo la possibilità di attuare una scissione col 40 per cento dei consensi del comitato centrale o della compagine parlamentare invece che col 40 per cento dei consensi di entrambi. Oli aveva poi dovuto ritirare il decreto in seguito alle proteste, a cominciare da quella del Congresso nepalese (Nc) di Deuba, allora all’opposizione. (Res)