I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: ex ministro Esteri, dimesso per volere del primo ministro - L'ex ministro degli Esteri del Perù, l'86enne Héctor Béjar, ha detto che le dimissioni presentate ieri non sono state spontanee ma "richieste" dal presidente del Consiglio, Guido Bellido, per "censurare" il seguito del dibattito sul ruolo di parte delle Forze armate con il terrorismo. L'ex ministro era finito al centro di polemiche per un'intervista video, di cui avrebbe dovuto rispondere al Congresso, nella quale segnala va che il terrorismo in Perù "lo ha iniziato la Marina militare addestrata dai servizi segreti statunitensi". "Pensavo di dover parlare in audizione e da quello che ho capito i deputati hanno chiesto le mie dimissioni prima che potessi riferire in Parlamento. È stata una forma di censurarmi", ha detto Béjar intervistato da "Prensa Latina". (segue) (Res)