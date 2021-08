© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: economia in crescita del 17,6 per cento nel secondo trimestre - L’economia colombiana è cresciuta del 17,6 per cento nel secondo trimestre del 2021. Lo rende noto il Dipartimento nazionale di statistica (Dane). Nel primo trimestre dell’anno la variazione era stata dell’1,1 per cento. Secondo il Dane 11,5 punti percentuali della crescita sono stati trainati dalle attività di commercio, trasporti, alloggi e servizi di ristorazione. (segue) (Res)