- Cuba: Hrw condanna decreto per punire fake news, "L'Avana stringe la presa su Internet" - L’organizzazione non governativa Human rights watch (Hrw) ha condannato il pacchetto di decreti che rende illegale la diffusione di "fake news", messaggi che possano "ledere il prestigio del Paese" o appelli per "mobilitazioni" che possano alterare l'ordine pubblico. “Cuba stringe la presa su Internet. Una serie di decreti approvati stabilisce che i provider di Internet taglino l'accesso alle telecomunicazioni a coloro che diffondono ‘fake news’ e stabiliscono che ‘intaccare il prestigio del Paese’ sarà considerato un "incidente di cybersecurity", ha scritto José Miguel Vivanco, direttore Americhe per Hrw, sul suo account Twitter. (segue) (Res)