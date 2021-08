I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: governo, per buon esito negoziati basta "pressioni" e "minacce" su Caracas - Se davvero vuole che il dialogo tra governo e opposizioni del Venezuela prosegua con profitto, la comunità internazionale dovrà smettere di "minacciare e fare pressione su Caracas". Lo ha detto il presiedente dell'Assemblea nazionale del Venezuela (An), Jorge Rodriguez, celebrando il via libera dell'Aula al memorandum di intesa firmato venerdì scorso a Città del Messico. "Se la cosiddetta 'comunità internazionale', come l'opposizione chiama tutti i Paesi che incoraggiano quel che fa, veramente vuole aiutare a far progredire questo processo, smetta di minacciare e fare pressione sul Venezuela", ha detto Rodriguez. Nella capitale messicana, le parti hanno prima firmato il documento con l'agenda e il metodo di lavoro condiviso, quindi fissato dal 3 al 6 settembre la prima tornata di colloqui. L'ex ministro della Comunicazione ha quindi definito "perfetto" il fatto che al primo punto dell'agenda si parli di "diritti politici per tutti. Abbiamo molti diritti da reclamare, il diritto che si rispetti la vita piena della Repubblica, la vita politica. Non si può tornare al fatto che ciò sia una elezione e chi perde le elezioni smette di riconoscere i risultati", ha detto Rodriguez. (segue) (Res)