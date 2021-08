I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Afghanistan: Accademia Belle Arti accoglie appello Raggi, ok ad accoglienza esuli - L'Accademia di Belle Arti di Roma accoglie l'appello della sindaca Virginia Raggi per favorire nella Capitale l'accoglienza delle donne in fuga dall'Afghanistan a seguito della presa di Kabul da parte dei talebani. "L'Accademia di Belle Arti di Roma - ampliando un progetto già in essere che prevede di accogliere il prossimo anno accademico due studenti rifugiati - ha scelto di ascoltare le sue parole e, in sintonia con le dichiarazioni delle alte cariche dello Stato e con la disponibilità dimostrata dalla sindaca di Roma, ha deciso di istituire ulteriori borse di studio per le studentesse e gli studenti afghani e alcune posizioni di Visiting professor". Si legge così nella lettera inviata a Raggi dalla presidente Giovanna Alberta Campitelli e dalla direttrice Cecilia Casorati. "L'Accademia di Roma, inoltre - prosegue lettera -, vuole promuovere l'iniziativa facendo appello a tutte le Accademie, ai Conservatori, agli Isia e alle Università italiane affinché si impegnino ad accogliere, secondo le proprie disponibilità, studenti e docenti esuli. In questo momento è indispensabile che la comunità accademica si mostri compatta permettendo alle giovani e ai giovani afghani di avere un futuro e garantendo loro la trasmissione del sapere e il libero esercizio del pensiero". (segue) (Rer)