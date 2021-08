I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma 2021: si scioglie l'Assemblea capitolina, tra 45 giorni si vota per la nuova giunta - Tra 45 giorni si vota per eleggere il sindaco e la nuova giunta di Roma. Oggi l'Assemblea capitolina, in seduta straordinaria, si è riunita per discutere sul tema della riforma dei poteri e dello status di Roma Capitale. Una seduta che segue quella di ieri fatta saltare dalle opposizioni che hanno fatto quadrato e hanno bocciato compatte, con 26 voti favorevoli contro i 18 del M5s, l'inversione dell'ordine dei lavori bloccando di fatto la discussione della delibera sul riordino delle società partecipate capitoline. La seduta di oggi, chiesta dal presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, recentemente passato dal M5s a FI, è stata convocata per "ulteriormente sollecitare e mettere insieme le forze politiche, sia a livello parlamentare che cittadino, ribadendo l’impegno di ognuno sul tema della riforma dei poteri e delle risorse di Roma, tali da portarla al rango di capitale mondiale che merita", ha spiegato De Vito. L'Aula Giulio Cesare, riunita in videoconferenza, ha aperto i lavori al terzo appello: i consiglieri del M5s formalmente, non rispondendo all'appello, hanno tentato di sottrarre il numero legale che però è stato garantito da 23 consiglieri d'opposizione e dal consigliere del M5s Daniele Diaco. Anche il consiglio di oggi si è chiuso con un nulla di fatto, dopo una sospensione dovuta al trambusto che si era creato per le proteste del M5s, poichè è venuto meno per due volte il numero legale e non sono stati approvati i due ordini del giorno che impegnavano il prossimo sindaco sul tema della riforma. Le proteste sono iniziate quando la sindaca di Roma, Virginia Raggi, è intervenuta richiamando le polemiche sorte dalla seduta di ieri e definendo quella di oggi "di facciata" e ha ricevuto il sostegno del consigliere M5s Paolo Ferrara che ha gridato alle opposizioni: "Vergogna, vergognatevi, indecenti". "Vorrei che fosse registrato il mio disappunto, per quello che vale, sul fatto che l'Assemblea abbia preferito un consiglio di facciata, rispetto a provvedimenti importanti di prerogativa dell'Aula che aspettavano solo di essere discussi. Qui si conclude il ruolo dell'Assemblea in questa legislatura, e i romani ne terranno conto", ha detto Raggi. "La nuova maggioranza che è costituita dalle opposizioni ha fatto questa scelta di priorità - ha aggiunto la sindaca - L'Aula aveva già raggiunto il risultato straordinario di spingere il Parlamento a avviare una riforma costituzionale e degli interventi ordinari, che auspichiamo vengano approvai entro fine legislatura, innanzitutto per disintermediare i fondi nazionali e europei dal passaggio attraverso la regione. Mi aspettavo - ha concluso Raggi - essendo questa l'ultima seduta, per la forza con la quale è stata richiesta, di ascoltare qualcosa di nuovo". Per Raggi ieri avrebbero dovuto essere approvate "delibere essenziali per la città". Per il capogruppo del Pd, Giulio Pelonzi, "la sindaca che interviene solo dopo le note di protesta delle opposizioni si qualifica da sola. È puerile il tentativo di scaricare sulle opposizioni la mancata discussione di delibere importanti salate ieri a causa del tentato blitz del M5s sulle partecipate". Per il capogruppo di Fd'I, Andrea De Priamo, "Raggi e i consiglieri 5 stelle, ormai ex maggioranza in Aula, per una puerile ripicca hanno disertato il consiglio straordinario, ma hanno fallito anche su questo fronte" e "Raggi si è congedata dall'Aula con uno sproloquio nel quale ha pateticamente tentato di addossare alle opposizioni la mancata approvazione di alcuni atti". "Intervenire a consiglio finito e definire una tristezza i consiglieri di opposizione, fa paragonare il sindaco della Capitale d'Italia a quei bambini rosiconi, che a scuola provavano ad avere l'ultima parola nelle discussioni", ha commentato il capogruppo della Lega, Maurizio Politi. Per il consigliere di Sinistra per Roma, Stefano Fassina, ora però "è fondamentale anche il sostegno dei candidati e delle candidate sindaco" sul tema della riforma dei poteri di Roma Capitale. "Auspichiamo - ha detto Fassina - che durante la campagna elettorale il tema abbia centralità e diventi impegno vincolante per chi siederà allo scranno più alto del Campidoglio e per ciascuna e ciascuno dei consiglieri che entreranno in Aula Giulio Cesare, come pure per i prossimi presidenti e consiglieri di Municipio". L'ultima Assemblea capitolina della consiliatura Raggi, tenutasi in videoconferenza a causa della pandemia, si è chiusa con il ringraziamento da parte del presidente De Vito a nome di tutta l'Aula Giulio Cesare al personale di Palazzo Senatorio, alla sindaca Raggi e ai commessi capitolini. In cinque anni l’Assemblea capitolina si è riunita 480 volte e ha approvato 853 delibere, 507 mozioni e 1.121 ordini del giorno. (segue) (Rer)