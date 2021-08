I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma 2021: lista FI per Michetti, rilancio economia locale con sblocco grandi opere - L’impegno su cui si batterà la lista di Forza Italia, che corre nella coalizione del centrodestra a sostegno del candidato a sindaco Enrico Michetti per le prossime elezioni amministrative di Roma 2021, è quello di un rilancio dell’economia locale a partire dallo sblocco delle grandi opere. A spiegarlo, interpellato da “Agenzia Nova” è il candidato all’Assemblea capitolina e rappresentante della lista, Simone Foglio. “Le priorità che abbiamo indicato nella coalizione, come Forza Italia, sono legate al rilancio economico della città – ha detto Foglio –. Questo è l'approccio che ha Forza Italia anche a livello nazionale e su tutte le amministrazioni locali. Il nostro baricentro è il rilancio economico, soprattutto in questo momento drammatico post pandemia. A Roma, in particolare – ha sottolineato Foglio -, vogliamo il rilancio delle imprese e dei posti di lavoro , perché bisogna immediatamente invertire il corso di cinque anni di amministrazione Raggi. In questi anni le grandi aziende e le multinazionali hanno lasciato la Capitale per trasferirsi al nord. Vogliamo rilanciare la Capitale, sia a livello logistico che di immagine, per portare le aziende a investire nella nostra città affinché riparta anche il turismo. A differenza di quanto sostenuto dal presidente del M5s, Conte, al centro del rilancio del Paese per noi ci deve essere la Capitale, è Roma che deve fare da traino alla ripresa economica anche attuando il percorso per il riconoscimento di più poteri e più risorse per Roma in quanto Capitale: su questo Forza Italia ha una sua proposta a prima firma del senatore Paolo Barelli”. Di conseguenza nei primi mesi di governo cittadino al prossimo sindaco Forza Italia chiederà di “sviluppare, tramite delibere, gli strumenti amministrativi e urbanistici necessari a sbloccare le grandi opere e a far ripartire i cantiere sulle grandi opere incompiute nella nostra città”, ha precisato Foglio. Per fare due esempi “si potrebbe cominciare dalla riqualificazione degli ex Mercati generali o dell’ex Fiera di Roma: già questi due cantieri, da soli, darebbero una enorme boccata di ossigeno all’economia locale considerando anche tutte le imprese dell’indotto che verrebbero coinvolte”. Infine, accanto a questo, “sarà importante la sinergia con il governo e i ministri, a partire dal supporto ai dipendenti pubblici con le proposte del ministro della Pa, Renato Brunetta”. (Rer)