I fatti del giorno – Medio Oriente

- Egitto-Israele: Al Sisi invita premier israeliano Bennett in vista nel Paese - Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha invitato il premier israeliano Naftali Bennett a visitare l’Egitto nelle prossime settimane. Lo riferisce in una nota l’ufficio del premier israeliano, dopo l’incontro di Bennett con il capo dell’intelligence egiziana, Abbas Kamel, oggi in visita in Israele. "Oggi, Bennett ha incontrato per la prima volta il ministro dell'intelligence egiziano Abbas Kamel nel suo ufficio a Gerusalemme e ha parlato con lui delle dimensioni politiche, di sicurezza ed economiche delle relazioni israelo-egiziane", ha dichiarato il direttore dell'ufficio del primo ministro israeliano, Ofir Gendelman, in una nota su Facebook. Durante l'incontro sono stati discussi la situazione della sicurezza nella Striscia di Gaza e il ruolo dell'Egitto come mediatore nel conflitto israelo-palestinese. (segue) (Res)