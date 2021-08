I fatti del giorno – Medio Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: inviato di Aoun incontra rappresentante Medio Oriente di Putin - Il consigliere del presidente del Libano, Michel Aoun, per gli affari russi, l'ex deputato Amal Abu Zeid, ha incontrato in Russia Mikhail Bogdanov, viceministro degli esteri russo e inviato speciale presidenziale per il Medio Oriente e l'Africa. Una dichiarazione rilasciata dal ministero degli Esteri russo afferma che le due parti hanno discusso degli sviluppi in Medio Oriente e si sono concentrati sulla situazione in Libano. In particolare, è stata discussa l’importanza di concludere al più presto la formazione di un governo libanese guidato dal primo ministro designato, Najib Miqati, al fine di superare la crisi politica, sociale ed economica. I due uomini hanno anche discusso di "mezzi per rafforzare la cooperazione russo-libanese a vari livelli, compresa la possibilità di fornire medicinali e attrezzature mediche al Libano per sostenere il Paese dopo l’esplosione nella regione settentrionale di Akkar”. (segue) (Res)