I fatti del giorno – Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Abbas incontra capo intelligence egiziana Kamel, focus su situazione regionale - Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, ha incontrato oggi nella sede della presidenza a Ramallah il capo dei servizi segreti egiziani, generale Abbas Kamel, oggi in visita in Israele e Territori palestinesi. Al centro dell’incontro, secondo l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, la situazione nella regione, le modalità per rafforzare le relazioni bilaterali e realizzare pace e stabilità nell’area. Abbas ha elogiato la posizione dell’Egitto e i suoi sforzi a sostegno del popolo palestinese e della sua “giusta causa”, mentre Kamel ha trasmesso al presidente palestinese i saluti dell’omologo egiziano, Abdul Fattah al Sisi. All’incontro erano presenti anche il presidente dell’Autorità generale per gli affari civili e membro del comitato centrale del gruppo palestinese Fatah, Hussein al Sheikh, il capo dell’intelligence di Ramallah, Majid Faraj, e il vice premier e ministro dell’Informazione, Nabil Abu Rudeineh. (segue) (Res)