Difesa: Bulgaria, Janev con ambasciatrice russa su scatola nera del Mig precipitato

- Il primo ministro ad interim Stefan Janev ha discusso oggi con l'ambasciatrice russa a Sofia, Eleonora Mitrofanova, della possibilità di trasferire in Russia la scatola nera del Mig-29 precipitato a giugno affinché venga analizzata. Secondo quanto riporta l'agenzia "Sofia news agency", Janev e Mitrofanova hanno discusso della possibilità di prelevare i dati dalla scatola nera nel laboratorio della società russa Mig. Il viaggio è già stato organizzato e i militari bulgari potranno trasportare la scatola nera nei prossimi giorni in Russia. Durante l'incontro odierno il premier di Sofia ha sottolineato che la Bulgaria vuole sviluppare ulteriormente le relazioni bilaterali con Mosca, le quali sono basate su un dialogo politico paritario e una cooperazione costruttiva su tutte le questioni di reciproco interesse. In questo contesto, l'ambasciatrice Mitrofanova ha accolto con favore lo sviluppo di progetti economici di interesse comune che vadano a beneficio di entrambe le parti. (segue) (Seb)