Difesa: Bulgaria, Janev con ambasciatrice russa su scatola nera del Mig precipitato (2)

- Lo scorso 24 giugno le autorità militari della Bulgaria hanno ritrovato la scatola nera del Mig-29 precipitato nel Mar Nero il 9 giugno. Il registratore di volo è stato tratto a bordo del dragamine Tsibar. L'esame della scatola nera dovrebbe aiutare a far luce sulle dinamiche dell'incidente che ha provocato la morte del pilota, il maggiore Valentin Terziev. Nella notte fra l'8 e il 9 giugno il maggiore Terziev ha perso la vita mentre partecipava all'esercitazione militare Shabla 2021. Il jet che Terziev pilotava ha perso la comunicazione radio ed è scomparso dal radar. Lo scorso 10 giugno le squadre di ricerca bulgare hanno rinvenuto del materiale biologico fra i detriti dell'aereo militare precipitato nel Mar Nero. "Purtroppo è stato trovato del materiale biologico proveniente dal velivolo Mig-29 scomparso. Sarà consegnato per l'analisi del Dna", ha dichiarato il capo di Stato maggiore della difesa bulgara, Emil Eftimov, in una conferenza stampa tenuta nello stesso giorno. Successivamente il ministero della Difesa ha comunicato che il maggiore Terziev era deceduto. Le autorità bulgare hanno continuato a scandagliare i fondali alla ricerca della scatola nera. "In questo momento siamo in una corsa contro il tempo. Quello di cui abbiamo bisogno sono innanzitutto delle condizioni meteorologiche clementi. Il mare è un ambiente aggressivo e la scatola nera non deve stare per un periodo troppo prolungato in acqua. Prima la solleviamo dall'acqua, maggiori sono le possibilità che le informazioni in essa contenute rimangano intatte", ha precisato Eftimov nella conferenza stampa del 10 giugno. (segue) (Seb)