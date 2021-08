Difesa: Bulgaria, Janev con ambasciatrice russa su scatola nera del Mig precipitato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, l'esperto di aviazione Angel Borisov aveva reso noto che esiste "una nuova pista" per spiegare la caduta dell'aereo, avvenuta durante un'esercitazione notturna. "Analizzando la situazione generale durante l'esercitazione, la sua condotta, il lancio del bersaglio luminoso da un altro aereo, notiamo una velocità verticale in forte aumento, si tratta di una sorta di deviazione. Questo ha sorpreso il pilota, che è stato costretto a eseguire una manovra approssimativa per prendere di nuovo la mira, e questo è molto difficile sulla superficie del mare", ha detto Borisov in un intervento per l'emittente "Btv". Il pilota Valentin Terziev, originario di Varna, ha preso parte a un'esercitazione congiunta con l'aeronautica serba vicino a Shabla. Il ministero della Difesa della Serbia ha smentito in quei giorni le voci che erano state diffuse su un possibile coinvolgimento nella caduta dell'aero militare bulgaro nel Mar Nero. "A causa di affermazioni e speculazioni inesatte e malevole fatte dal giornalista e scrittore bulgaro Grigor Lilov, e trasmesse da alcuni media, il ministero della Difesa informa il pubblico che i membri dell'esercito serbo non hanno eseguito azioni missilistiche il giorno dell'incidente del Mig-29 bulgaro", precisava allora il ministero serbo. "Le unità di difesa aerea, così come le azioni dell'aviazione nel raggio di 'Shabla', non possono in alcun modo essere correlate allo schianto dell'aereo militare bulgaro Mig-29", si leggeva in una nota pubblicata sul sito web del ministero. Dopo lo schianto dell'aereo bulgaro, avvenuto il 9 giugno, Lilov ha scritto sul proprio profilo Facebook che c'era la probabilità che "il Mig bulgaro possa essere stato abbattuto da un missile S-125 Neva lanciato dai serbi". (Seb)