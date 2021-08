Russia-Iran: Putin e omologo Raisi discutono dell'accordo sul programma nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo iraniano Ibrahim Raisi hanno discusso delle prospettive di ripresa dell'attuazione del Piano globale d’azione congiunto (Jcpoa), l’accordo sul programma nucleare iraniano. Lo ha riferito l’ufficio stampa del Cremlino. "Sono state discusse le prospettive per la ripresa dell'attuazione del Piano d'azione globale congiunto sul programma nucleare iraniano", riporta la nota. "Entrambe i capi di Stato hanno espresso soddisfazione per il livello raggiunto delle relazioni russo-iraniane e hanno preso atto dell'impegno per sviluppare ulteriormente una cooperazione multiforme e reciprocamente vantaggiosa. In questo contesto, sono stati considerati i principali argomenti dell'agenda bilaterale, compresa l'attuazione di grandi progetti congiunti a livello commerciale ed economico, nonché interazione nella lotta alla diffusione dei contagi da coronavirus", si legge nella nota. (Rum)