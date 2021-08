© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incendio di sterpaglie in Via dei Pescatori a Roma. Il rogo si è sviluppato in prossimità del civico 211 e sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme evitando che si propagassero nella vicina tenuta presidenziale di Castel Fusano. (Rer)